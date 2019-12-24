Кинопремьеры недели: "Скажене весілля-2" и "Кошки"

С 24 декабря 2019 года в кинотеатрах можно посмотреть премьеру второй части комедии “Скажене весілля”, а с 25 декабря мультфильм “Шпионы под прикрытием”. В четверг, 26 декабря, пройдет премьера комедии “Игры с огнем” и фантастического мюзикла “Кошки”.

Скажене весілля - 2

Скажене весілля - 2 / фото: youtube.com

Жанр: комедия

Режиссер: Влад Дикий

Актеры: Назар Заднипровский, Полина Василина, Джимми Воха-Воха, Юрий Горбунов

События нового фильма разворачиваются через год после свадьбы дочери Василия Середюка Катерины. Девушка против воли отца вышла замуж за француза-афроамериканца. И вот теперь младшая дочь Василия изъявила желание связать себя узами брака.

Середюк уверен, что в этот раз все получится так, как мечтает любящий папочка. В фильме снова появится отец Евлампий и хорист Кондрат, Назарий Запухляк, монахи, и...Олег Винник.

Шпионы под прикрытием/Камуфляж и шпионаж

Шпионы под прикрытием / фото: youtube.com

Жанр: детская анимация

Режиссер: Трой Квон

Актеры: Уилл Смит, Том Холланд, Рашида Джонс

Ленс Стерлинг - самый крутой шпион в мире. Он наглый, но одновременно очень привлекательный, с супер-возможностями. У Стерлинга ответственное задание - спасти мир, и никому кроме него это точно не удастся. Практически полной противоположностью Стерлинга является Уолтер. Он очень умен, научный гений, но малообщителен.

Уолтер Беккет придумывает разные гаджеты, которые Ленс использует в своей работе. Однажды события разворачиваются не по накатанному сценарию и героям придется положиться друг на друга, но не привычным способом. Если эта парочка не научится работать в команде, мир окажется под угрозой уничтожения.

Игры с огнем

Игры с огнем / фото: youtube.com

Жанр: комедия

Режиссер: Энди Фикмен

Актеры: Джон Сина, Брианна Хилдебранд, Джуди Грир

Американский комедийный фильм на новогодне-рождественскую тематику. Во время новогодних каникул группа пожарников во главе с Джейком Карсоном спасает троих детей, которые остались без родителей. Теперь органы опеки хотят разделить детей, но отважные пожарники против.

Им придется взять под свое крыло троих неудержимых озорников, пока не отыщутся их родители. Удастся ли отважным и сильным пожарникам, которые на раз-два справляются со стихией, стать няньками и справиться с малолетней троицей?

Кошки

Кошки / фото: youtube.com

Жанр: мюзикл-фэнтези

Режиссер: Том Хупер

Актеры: Идрис Эльба, Тейлор Свифт, Джуди Денч, Йен МакКеллен, Кейт Хадсон

Фильм - адаптация одноименного бродвейского мюзикла Эндрю Ллойда Вебера 1981 года по мотивам стихов Томаса Элиота. События разворачиваются на ежегодном балу кошек. Сюда съезжаются кошки: породистые и беспородные, молодые и старые, домашние и дворовые.

Они приезжают со всех уголков планеты, чтобы поделиться историями из своей жизни. На балу также должны выбрать вожака племени и каждый представитель кошачьих стремится выделиться, чтобы выбрали именно его. Для изображения кошек, а именно, чтобы покрыть тела мехом, использовали компьютерную графику.

Источник: korrespondent.net