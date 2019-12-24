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24. 12. 2019

Почтальон умер на работе во время доставки писем к Рождеству

В Великобритании почтальон Пол Краш скончался после того, как семь недель работал с переработкой нормы в два раза, пишет Daily Star.

42-летний мужчина был водителем в почтовой фирме. В преддверии Рождества у компании значительно увеличился поток посылок и писем, поэтому руководство удвоило нормативы для сотрудников.

Вместо положенных ста писем в день водители развозили более 240. В таком режиме люди проработали почти два месяца.

Утром 18 декабря Пол Краш, приступая к работе, пожаловался коллегам на плохое самочувствие. Тем не менее, на смену он заступил.

После 12-часового рабочего дня мужчина вернулся в офис, где у него случился сердечный приступ. Британец скончался на месте.

Как сообщили медики, Краш умер из-за естественных причин. Однако родные и друзья почтальона считают, что его раннюю смерть вызвала изнурительная переработка длительное время. 

У Краша осталась жена и двое детей.

Ранее мы писали, в Херсонской области прямо на рабочем месте скончался чиновник. Несмотря на то, что скорая помощь приехала оперативно, спасти мужчину не удалось.

Также напомним, что женщина честно рассказала своему ребенку о смерти и стала звездой сети.

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Источник: korrespondent.net
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