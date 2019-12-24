В городе ​​Нововолынск Волынской области вечером в понедельник, 23 декабря после столкновения с легковушкой перевернулась маршрутка с пассажирами. Четыре человека пострадали, сообщает местное издание Буг.

Отмечается, что автомобиль Skoda и городская маршрутка №6 столкнулись около 17 часов на улице Луцкой.

Как сообщают свидетели, автомобиль двигался на скорости по улице Луцкой со стороны Владимира-Волынского, обгонял поток машин, выехав на встречную, где и столкнулась с маршруткой.

На месте работали две машины "скорой", полиция и спасатели.

Предварительно известно о четырех пострадавших. Пострадал водитель легковушки и трое пассажиров маршрутки, среди которых ребенок.

Cмотрите фотогалерею: На Волыни перевернулась маршрутка с пассажирами

Напомним, накануне вечером в Киеве пьяная пенсионерка врезалась в маршрутку, пытаясь скрыться с места другого ДТП.

Ранее сообщалось, что под Одессой легковушка влетела в маршрутку, восемь человек пострадали.

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Источник: korrespondent.net