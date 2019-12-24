В городе Нововолынск Волынской области вечером в понедельник, 23 декабря после столкновения с легковушкой перевернулась маршрутка с пассажирами. Четыре человека пострадали, сообщает местное издание Буг.
Отмечается, что автомобиль Skoda и городская маршрутка №6 столкнулись около 17 часов на улице Луцкой.
Как сообщают свидетели, автомобиль двигался на скорости по улице Луцкой со стороны Владимира-Волынского, обгонял поток машин, выехав на встречную, где и столкнулась с маршруткой.
На месте работали две машины "скорой", полиция и спасатели.
Предварительно известно о четырех пострадавших. Пострадал водитель легковушки и трое пассажиров маршрутки, среди которых ребенок.
Cмотрите фотогалерею: На Волыни перевернулась маршрутка с пассажирами
Напомним, накануне вечером в Киеве пьяная пенсионерка врезалась в маршрутку, пытаясь скрыться с места другого ДТП.
Ранее сообщалось, что под Одессой легковушка влетела в маршрутку, восемь человек пострадали.
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Источник: korrespondent.net
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