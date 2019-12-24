Пожар в интернате на Луганщине: ГБР завело дело на спасателей

Из-за пожара в интернате Старобельска ГБР открыло уголовное производство против сотрудников ГСЧС в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба ГБР во вторник, 24 декабря.

Следствие оценит действия должностных лиц ГСЧС в Луганской области, которые осуществляли надзор и проверку функционирования аварийно-спасательных систем лечебного заведения.

"Квалификация: служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение служебным лицом своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия (2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в сообщении.

Напомним, что в результате пожара четыре человека погибли и трое получили телесные повреждения.

Позже на Луганщине объявили траур по погибшим в интернате. Флаг на административных зданиях приспустили, а также рекомендовали отменить проведение развлекательно-концертных мероприятий и внести соответствующие изменения в теле- и радиопередачи.

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Источник: korrespondent.net