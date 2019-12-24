Шторм выбросил грузовое судно на скалы Сардинии

Сильный шторм в понедельник, 23 декабря, прибил большой грузовой корабль Cdry Blue к скалам у острова Сардиния в Средиземном море, сообщает ВВС.

Итальянская береговая охрана направила вертолет, чтобы перевести экипаж в безопасное место. Все 12 членов экипажа были спасены. Никто не пострадал.

К спасательной операции также были привлечены пожарные и медики в портовом городе Кальяри.

Сразу после операции по спасению моряков было начато мониторинговую активность Cdry Blue для проверки устойчивости корабля и любых разливов углеводородов.

Ожидается, что погодные условия улучшатся и тогда с помощью буксира корабль длиной 108 метров можно будет отогнать от скал, а также проверить повреждения корпуса.

Напомним, что застрявшее на скалах в Канаде 101 год назад судно сместилось из-за шторма.

Ранее сообщалось, что в Одесском заливе потерпел крушение танкер. Из-за сильного шторма судно Delfi под флагом Молдовы сорвало с якоря и отнесло к берегу, где оно ударилось о волнорез и перевернулось.

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Источник: korrespondent.net