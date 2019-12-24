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24. 12. 2019

Двух мужчин до смерти забили в Кривом Роге

В Долгинцевском районе Кривого Рога трое пьяных мужчин забили до смерти двух знакомых. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области во вторник, 24 декабря.

Трое пьяных мужчин с одной стороны начали обвинять двух знакомых в краже техники и еды. В результате между ними возникла драка, во время которой они нанесли двум потерпевшим многочисленные удары руками и ногами в различные участки тела. От полученных телесных повреждений мужчины скончались.

Полиция задержала трех подозреваемых. Ими оказались местные жители 26, 27 и 46 лет. Они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Напомним, что ранее под Запорожьем мужчина с ножом напал на людей. В результате нападения один человек погиб, еще трое госпитализированы с ранениями. Нападавшим оказался 24-летний мужчина, о его мотивации пока не сообщается.

Также сообщалось, что в Сумах жестоко убили риэлтора из-за 400 гривен. Недовольный клиент зарезал женщину-риэлтора в Сумах. Медики насчитали на теле потерпевшей 26 ножевых ранений.

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Источник: korrespondent.net
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