Названа дата начала работы Офиса генпрокурора

Офис генерального прокурора заработает с 2 января 2020 года. Об этом говорится в публикации газеты Голос Украины.

Соответствующий приказ от 23 декабря подписал генпрокурор Руслан Рябошапка.

"Днем начала работы Офиса генерального прокурора определить 2 января 2020 года", - говорится в приказе.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о реформе органов прокуратуры в сентябре. Документ предлагает построение после проведения аттестации прокуроров новой структуры в виде: Офиса генпрокурора, областных прокуратур, окружных прокуратур.

Как известно, из 1339 прокуроров 729 не прошли первую волну аттестации в Генпрокуратуре.

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Источник: korrespondent.net