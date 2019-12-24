Очереди на границе с Польшей начали уменьшаться

Новогодние очереди на границе с Польшей наблюдаются уже четвертые сутки. Но сегодня ситуация на пропускных пунктах намного лучше, чем была несколько дней назад в пик загруженности. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В частности, в пункте пропуска Медика-Шегини в очереди сейчас около сотни машин, а накануне она растянулась на 8 километров, а это около 400 машин. Как отмечает журналист, улучшение есть, уже быстрее начинают пропускать автомобили.

Водители устали, потому что без отдыха и сна, некоторым пришлось больше суток стоять на границе. Подробнее смотрите в сюжете.

Ранее сообщалось, что на границе с Польшей появились новогодние очереди. Много времени у пограничников занимает процедура оформления авто, принадлежащих украинцам, живущих за границей.

Напомним, в декабре сообщалось, что на пункте пропуска Краковец образовалась очередь из грузовиков со стороны Украины. Некоторым водителям приходилось ждать по двое суток.

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Источник: korrespondent.net