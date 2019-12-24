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24. 12. 2019

Кабмин одобрил безвиз с двумя странами

Правительство Украины на заседании во вторник, 24 декабря, утвердило введение безвизового режима с Колумбией и Эквадором. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram-канале.

"Мы только утвердили соглашения между правительствами Украины и Колумбии, а также правительствами Украины и Эквадора о взаимной отмене визовых требований для предъявителей обычных паспортов и других проездных документов", - сообщил премьер.

Благодаря этому украинцы смогут путешествовать без визы на 90 дней в течение 180 дней.
 
Отметим, с 22 декабря заработал безвиз с Северной Македонией.
 
Также сообщалось, что Украина расширила безвиз с Аргентиной. 
 

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Источник: korrespondent.net
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