В России водитель специально повторно переехал сбитого пешехода

В Санкт-Петербурге в России водитель сбил на переходе пешехода, стрелял в него и повторно специально переехал его на машине. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает ТАСС во вторник, 24 декабря.

Инцидент произошел поздно вечером накануне.

"Нарядом патрульно-постовой службы полиции стрелявший был задержан, им оказался 23-летний уроженец Дагестана. У него изъят пистолет и холостые патроны, которые направлены на исследование. Отделом дознания УМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовно дело по части 1 статьи 119 УК РФ ("Угроза убийством")", - сказано в сообщении.

В полиции уточнили, что водитель автомобиля сбил на нерегулируемом пешеходном переходе мужчину, вышел из машины, начал конфликтовать со сбитым пешеходом и несколько раз выстрелил ему по ногам и в грудь, а затем сел в машину и уехал. Пострадавший пешеход попросил помощи у очевидцев, после чего водитель вернулся и еще раз сбил его и скрылся с места происшествия.

"При этом водитель таранил припаркованные автомобили при попытке скрыться", - отметили в полиции, добавив, что пешеходу потребовалась медицинская помощь, а водителя задержали.

Напомним, что ранее в Киеве пьяная пенсионерка устроила масштабное ДТП и пыталась скрыться. Женщина пыталась уехать с места первого ДТП и врезалась в маршрутку с пассажирами. Шесть человек пострадали.

Также сообщалось, что в масштабной аварии в США столкнулись 69 авто. В результате аварии пострадал 51 человек. По предварительным данным полиции, некоторые люди получили критические травмы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net