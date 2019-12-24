В Ровно запретили проведение ЛГБТ-акции

В Ровно запретили проведение так называемых маршей равенства. Соответствующее решение во вторник, 24 декабря, приняли депутаты городского совета, сообщает УНИАН.

Отмечается, что инициаторы такого решения мотивировали его тем, что подобные мероприятия представляют угрозу институту семьи, включают в себя элементы сексуального или эротического характера.

Спор при принятии решения вызвал вопрос о том, кто будет контролировать его выполнение и принимать меры в случае выявления нарушений. Сошлись на том, что эти функции будет выполнять юридический отдел горисполкома и именно он будет подавать в суд иски о привлечении нарушителей к ответственности.

За принятие решения проголосовали 36 присутствующих в зале депутатов, воздержались двое, против него не голосовал никто.

Как сообщается, 1 января ЛГБТ-сообщество намерено провести акцию в Ровно. В этот же день планируется проведение мероприятий по случаю очередной годовщины со дня рождения Степана Бандеры.

Ранее сообщалось, что в центре Киева состоялся Транс-марш, посвященный Международному дню памяти трансгендерных людей. Во время его проведения произошли стычки. Позже стало известно, что полиция задержала шестерых человек.

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Источник: korrespondent.net