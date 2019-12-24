В аэропорту Борисполь задержали украинку с раритетным самоваром

В киевском аэропорту Борисполь пограничники обнаружили раритетный самовар у гражданки Украины, которая намеревалась выехать в итальянский город Неаполь. Об этом сообщает Госпогранслужба во вторник, 24 декабря.

Отмечается, что при осмотре ручной клади у 32-летней женщины выявили самовар 1939 года изготовления.

"Старинный атрибут чаепития, который может представлять историческую ценность, правоохранители изъяли, а женщину за нарушение порядка прохождения таможенного контроля, привлекли к ответственности", – говорится в сообщении.

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Ранее украинские пограничники задержали россиянина, который пытался незаконно вывезти из страны старинный самовар 1870 года изготовления.

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Источник: korrespondent.net