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24. 12. 2019

В аэропорту Борисполь задержали украинку с раритетным самоваром

В киевском аэропорту Борисполь пограничники обнаружили раритетный самовар у гражданки Украины, которая намеревалась выехать в итальянский город Неаполь. Об этом сообщает Госпогранслужба во вторник, 24 декабря.

Отмечается, что при осмотре ручной клади у 32-летней женщины выявили самовар 1939 года изготовления.

"Старинный атрибут чаепития, который может представлять историческую ценность, правоохранители изъяли, а женщину за нарушение порядка прохождения таможенного контроля, привлекли к ответственности", – говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: В аэропорту Борисполь задержали украинку с раритетным самоваром

Ранее украинские пограничники задержали россиянина, который пытался незаконно вывезти из страны старинный самовар 1870 года изготовления.

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Источник: korrespondent.net
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