В РФ назвали сроки создания трубоукладчика для СП-2

Для создания судна-трубоукладчика для строительства морских газопроводов необходимо от 4 до 6 лет. Об этом во вторник, 24 декабря, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, сообщает ТАСС.

"Я абсолютно убежден, что страна, которая построила атомные ледоколы и подводные лодки, сможет сделать все. И в этом смысле у нас нет никаких сомнений, что если будет заказ, то мы приступим немедленно к проектированию и соответственно потом к строительству такого судна", - сказал Рахманов, отвечая на вопрос, есть ли у России судно, необходимое для достройки и обслуживания Северного потока-2.

Он добавил, что в среднем речь идет "о полутора-двух годах проектирования и три-четыре года строительства".

"Это для нас будет, как всегда, что-то сделанное с нуля, поэтому наверное в меньше сроки мы не уберемся. Хотя напомню, что ледокол "Ленин" построили за три года, а где-то полтора-два года проектировали", - сказал глава ОСК.

Как известно, из-за американских санкций швейцарская компания Allseas, которая занимается укладкой труб для Северного потока-2, уведомила о приостановке работ. Компания отвела все суда из района строительства в Балтийском море.

Строительство газопровода Северный поток-2 завершено на 93,5%, осталось проложить около 160 километров труб.