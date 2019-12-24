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24. 12. 2019

В трех областях сняли ограничения движения транспорта

Во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях сняты все временные ограничения движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как сообщили в Службе автомобильных дорог, повсюду - мокрое покрытие асфальта, за исключением Вышковского перевала, где ночью выпал снег.

На Яблуницком, Кривопольском и Буковецком перевалах для предупреждения гололеда работники подрядных предприятий подсыпали дорогу солью и песчано-соляной смесью.

Ранее сообщалось, что 24 декабря в трех областях ограничили движение из-за надвигающегося снегопада. Во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях синоптики прогнозируют резкое ухудшение погодных условий.

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Источник: korrespondent.net
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