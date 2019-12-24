Во Львовской области возобновил работу танкодром

Во Львовской области заработал танкодром Щирец, на котором девять лет подряд не проводились учения по вождению бронетехники. Об этом накануне сообщило издание Армия Inform со ссылкой на подполковника Сергея Степанова – преподавателя Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Для учений специалисты восстановили трассу, прочистили маршруты, накрыли помехи. Ранее танкодром использовал в обкатке отремонтированной техники Львовский бронетанковый завод, но в этой деятельности не было системности.

"Здесь хорошие почвы для тяжелой техники, развитая инфраструктура, отдельный удаленный участок. Уже можно отрабатывать упражнение с вождения в колонне протяженностью 8 км. В общем, есть четыре маршрута, по которым можно отрабатывать различные задачи", – рассказал начальник танкодрома прапорщик Андрей Дзвоник.

По словам другого преподавателя Академии Николая Пинчука, сейчас на танкодроме тренируются будущие командиры механизированных подразделений. "И по опыту АТО/ООС в их программу подготовки включены не только вождения боевой машины пехоты, но и танков Т-64, МТ-ЛБ и БТР-80", – сказал он.

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Ранее сообщалось, что Львовский бронетанковый завод наладил серийную модернизацию танков Т-64 образца 2017 года. Танки оснащены тепловизорами, цифровыми радиостанциями, средствами спутниковой навигации и новой динамической защитой.

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Источник: korrespondent.net