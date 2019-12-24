Лента RSS
Подписаться на ленту
24 декабря 2019, вторник, 15:09
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,32
24. 12. 2019

Во Львовской области возобновил работу танкодром

Во Львовской области заработал танкодром Щирец, на котором девять лет подряд не проводились учения по вождению бронетехники. Об этом накануне сообщило издание Армия Inform со ссылкой на подполковника Сергея Степанова – преподавателя Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Для учений специалисты восстановили трассу, прочистили маршруты, накрыли помехи. Ранее танкодром использовал в обкатке отремонтированной техники Львовский бронетанковый завод, но в этой деятельности не было системности.

"Здесь хорошие почвы для тяжелой техники, развитая инфраструктура, отдельный удаленный участок. Уже можно отрабатывать упражнение с вождения в колонне протяженностью 8 км. В общем, есть четыре маршрута, по которым можно отрабатывать различные задачи", – рассказал начальник танкодрома прапорщик Андрей Дзвоник.

По словам другого преподавателя Академии Николая Пинчука, сейчас на танкодроме тренируются будущие командиры механизированных подразделений. "И по опыту АТО/ООС в их программу подготовки включены не только вождения боевой машины пехоты, но и танков Т-64, МТ-ЛБ и БТР-80", – сказал он.

Cмотрите фотогалерею: Во Львовской области возобновил работу танкодром

Ранее сообщалось, что Львовский бронетанковый завод наладил серийную модернизацию танков Т-64 образца 2017 года. Танки оснащены тепловизорами, цифровыми радиостанциями, средствами спутниковой навигации и новой динамической защитой.

Дрифт украинского танка Т-80 попал на видео

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.