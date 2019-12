В Индии самолет без крыльев застрял под мостом

В Индии старый самолет застрял под мостом. Инцидент попал на видео и был опубликован в Twitter-аккаунте The Times of India.

Грузовик, перевозивший старый самолет без крыльев и хвостовой части, не рассчитал высоту и застрял под мостом. Судно плотно засело между дорогой и эстакадой.

На кадрах видно, что водителю удалось протащить нос самолета под мостом и судно застряло как раз центральной частью.

Watch: Truck carrying abandoned aircraft gets stuck under bridge in #Durgapur in #WestBengal pic.twitter.com/D7JfNq8FYH