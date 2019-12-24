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24. 12. 2019

В Индии самолет без крыльев застрял под мостом

В Индии старый самолет застрял под мостом. Инцидент попал на видео и был опубликован в Twitter-аккаунте The Times of India.

Грузовик, перевозивший старый самолет без крыльев и хвостовой части, не рассчитал высоту и застрял под мостом. Судно плотно засело между дорогой и эстакадой.

На кадрах видно, что водителю удалось протащить нос самолета под мостом и судно застряло как раз центральной частью.

Watch: Truck carrying abandoned aircraft gets stuck under bridge in #Durgapur in #WestBengal pic.twitter.com/D7JfNq8FYH

— TOI Kolkata (@TOIKolkata) 24 de diciembre de 2019

Сообщается, что инцидент произошел в индийском штате Западная Бенгалия неподалеку от города Дургапур.

Воздушное судно Boeing B737 принадлежал Почте Индии и был списан в 2018 году. Его транспортировали из аэропорта Калькутты.

Ранее сообщалось, что пассажир снял утечку топлива из летящего самолета. Также Корреспондент писал о том, что в США девушка-подросток украла и разбила частный самолет.

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Источник: korrespondent.net
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