В Японии отозвали более миллиона стаканчиков мороженого

Один из крупнейших в Японии производителей молочной и шоколадной продукции компания Morinaga Inc. объявила об отзыве с рынка около 1,28 миллиона стаканчиков с популярным мороженым Sundae Cup из-за возможного попадания мелких металлических частиц в продукт. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщает РИА Новости.

Согласно информации компании, между 28 ноября и 14 декабря ряд покупателей обратились с жалобами на наличие посторонних элементов в мороженом.

После проведенной проверки выяснилось, что на заводе в префектуре Гумма был нарушен процесс установки деталей в одну из машин, в результате чего в продукт могли попасть мелкие металлические частицы. Отзыву подлежит продукция только с этого завода.

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Источник: korrespondent.net