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24. 12. 2019

В Японии отозвали более миллиона стаканчиков мороженого

Один из крупнейших в Японии производителей молочной и шоколадной продукции компания Morinaga Inc. объявила об отзыве с рынка около 1,28 миллиона стаканчиков с популярным мороженым Sundae Cup из-за возможного попадания мелких металлических частиц в продукт. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщает РИА Новости.

Согласно информации компании, между 28 ноября и 14 декабря ряд покупателей обратились с жалобами на наличие посторонних элементов в мороженом.

После проведенной проверки выяснилось, что на заводе в префектуре Гумма был нарушен процесс установки деталей в одну из машин, в результате чего в продукт могли попасть мелкие металлические частицы. Отзыву подлежит продукция только с этого завода.

Ранее сообщалось, что Tesla отозвала более 14 тысяч авто из-за подушки безопасности.

А Adidas отозвал детскую коллекцию одежды из-за опасных нашивок. Компания получила информацию о том, что три нашивные полоски коллекции при контакте с водой могут отходить от ткани. 

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Источник: korrespondent.net
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