Лукашенко оценил опасность от Украины для России и Беларуси

Радикально настроенные политики у власти в Украине более опасны, чем вступление этой страны в НАТО. Об этом во вторник, 24 декабря, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью Эхо Москвы.

"Самая большая угроза, что касается Украины для России, будет не НАТО, а если к власти придут и получат все оружие и вооружения, как вы их там называете грубо, нацики", - сказал Лукашенко.

"Я с этим, конечно, не согласен, не надо оскорблять кого-то, у каждого есть свои понятия, - продолжил он. - Но вы знаете эти радикальные национальные силы в Украине, вы знаете эти батальоны, я не буду их перечислять, вы знаете в Украине лидеров, которые всегда готовы возглавить вот это оголтелое радикальное националистическое пока, я не знаю, меньшинство это или их много в Украине. Вот это для вас будет страшнее, чем НАТО", - заявил белорусский лидер.

При этом Лукашенко также считает, что вступление Украины в НАТО "безопасности нам не добавит". "Не нам, а тем более России", - заявил президент Беларуси, отметив, что было бы лучше, если бы Украина проводила такой курс, как это было после распада Советского Союза.

Также Лукашенко пожаловался, что Россия каждый год "завинчивает гайки" Беларуси. По его словам, мировое сообщество отреагирует соответствующим образом на действия России, если та попытается нарушить суверенитет Беларуси.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не войдет в состав "братской России". Россия и Беларусь не ведет переговоры по политическим вопросам, в частности, о создании единого парламента, заверил белорусский лидер.

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Источник: korrespondent.net