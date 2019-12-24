Сибирскую деревню продают вместе с людьми

В России деревню в Сибири выставили на продажу вместе с живущими там людьми. Объявление о продажи Васильевки, что в Красноярском крае, разместили в интернете, пишет Ridus.

Покупателю предлагают приобрести животноводческий комплекс, а также 45 сельских домов, в которых живут люди. Цена сделки - 20 миллионов рублей (примерно 322 тысячи долларов).

Как рассказали местные жители, все началось еще в "лихие 90-е", когда строительному комбинату в соседнем Минусинске достались в бессрочное пользование сельскохозяйственные земли в Васильевке.

"А потом оказывается, типа вы сами подписали документы, все перешло Федяеву - и все дома, и техника, и скот. Все, что здесь было, все перешло ему", - пожаловались жители.

Владимир Федяев - генеральный директор комбината. Васильевцы отметили, что сначала он брал с них деньги за воду, заготовку сена и другие работы, которые они проводили на земле.

15 человек не стали с этим мириться и через суд добились признания права собственности на свои дома. Остальные же этого не сделали и получается, что проживают в деревне незаконно. Люди боятся, что если найдется новый покупатель, то он их просто выгонит.

Журналистам представитель Владимира Федява о жителях Васильевки сказал: "Они свободные, не крепостные, хозяин - барин, покупайте, а потом делайте, что хотите".

В Британии с аукциона продали деревню за 20 миллионов фунтов

Напомним, что в небольшом городке Бивона на Сицилии можно купить дом за один евро. С помощью этой акции местные власти хотят привлечь новых горожан.



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Источник: korrespondent.net