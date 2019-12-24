Лукашенко предложил РФ вступить в Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко в шутку предложил РФ вступить в Белоруссию, заявив, что россияне и белорусская оппозиция не будут против такого объединения государств. Об этом он сказал во вторник, 24 декабря, в эфире Эхо Москвы.

"Совсем простой вариант, который будет в России воспринят и в Беларуси тоже, в плане единого государства, - вы (Россия – ред.) вступаете в состав Беларуси. А что, россияне будут против? Нет. Белорусы, которые так уж возмущаются (белорусская оппозиция – ред.), - тоже. Слушайте: Россия входит в состав Беларуси", - сказал Лукашенко, смеясь.

Говоря серьезно Лукашенко заявил, что вопрос "объединения Беларуси и РФ" должны решать народы двух стран, и он не боится выборов общего президента.

"Выстраивать союз наш, даже попытаться построить Союзное наше государство и слепить его так, чтобы мы не задели интересы ни россиян, ни белорусов, мы должны сделать. И может быть, когда-то не мы, а может мы, наши дети, в силу каких-то обстоятельств придут к тому, что это будет единое государство - ну и хорошо, если это примут наши народы", - сказал Лукашенко.

Оценивая нынешнюю ситуацию Лукашенко отметил, что Беларусь и РФ продвигают интеграцию, которая нисколько не уменьшает суверенитет каждого из государств.

"Мы два суверенных независимых государства - Беларусь и Россия. Мы сейчас продвигаем ту интеграцию, которая нисколько не умаляет и не уменьшает суверенитет ни России, ни Беларуси", - заявил он.

Лукашенко напомнил, что суверенитет в классическом понимании подразумевает власть над территорией и подчеркнул, что ни Россия, ни Беларусь этим суверенитетом не делятся.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Беларусь не войдет в состав "братской России". Россия и Беларусь не ведет переговоры по политическим вопросам, в частности, о создании единого парламента, заверил белорусский лидер.

Также сообщалось, что в Беларуси прошли акции протеста против интеграции с Россией. В то же время на акцию за интеграцию Беларуси с РФ никто не пришел.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net