Кабмин изменил систему финансирования ВУЗов

При финансировании университетов будут учитываться результаты их деятельности. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram во вторник, 24 декабря.

"Изменяем подходы к финансированию университетов - будем финансировать учреждения высшего образования в соответствии с результатами их деятельности", - сообщил премьер.

По словам Гончарука, уже с января будет работать формульный подход - 80% бюджета вузы будут получать гарантированно для базовых расходов, остальное - в зависимости от позиции в международных рейтингах, процента трудоустройства выпускников, объема привлеченных из альтернативных источников средств и тому подобное.

Гончарук подчеркнул, что правительство уходит от традиционного показателя по количеству студентов. Изменение подходов к финансированию позволит повысить качество образования, которое студенты получают в университетах, и будет стимулировать экономически рациональное поведение университетов.

Напомним, что ранее Минобразования временно остановило аттестацию вузов. Министерство решило набрать больше экспертов, в том числе и международных, чтобы улучшить процесс аттестации.

Также сообщалось, что Рада изменила правила поступления в университеты. Проект закона поддержал 321 депутат. Закон также регламентирует лицензирование ВУЗов, их структуру и предоставление статуса исследовательского университета.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net