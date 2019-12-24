Лента RSS
Подписаться на ленту
24 декабря 2019, вторник, 17:19
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,32
24. 12. 2019

В Запорожье маршрутчик избил пассажира за грязную одежду

 
В Запорожье водитель маршрутки набросился на мужчину на костылях и избил его на глазах у пассажиров, видеофакт появился в Тelegram-канале Це Запоріжжя.
 
Конфликт начался из-за грязной одежды мужчины. Пассажир рассказал, что он ехал стоя, но водитель предложил ему присесть. После этого маршрутчик начал нецензурно выражаться и пустил в ход кулаки. Он бил пассажира по голове и заставлял его снять куртку и вывернуть. Когда куртку вывернули, мужчина остался стоять в салоне, а водитель сел за руль.
 
Другие пассажиры очевидцы происходящего никак не реагировали на избиение. Некоторые из них снимали видео, а другие спокойно проходили по салону.
 
 
Напомним, в Черновцах водитель маршрутки набросился с кулаками на ветерана АТО. 
 
Еще сообщалось, что в Днепре водитель маршрутки высадил несовершеннолетнюю девочку, когда та потеряла сознание.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.