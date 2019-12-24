В Запорожье маршрутчик избил пассажира за грязную одежду

В Запорожье водитель маршрутки набросился на мужчину на костылях и избил его на глазах у пассажиров, видеофакт появился в Тelegram-канале Це Запоріжжя.

Конфликт начался из-за грязной одежды мужчины. Пассажир рассказал, что он ехал стоя, но водитель предложил ему присесть. После этого маршрутчик начал нецензурно выражаться и пустил в ход кулаки. Он бил пассажира по голове и заставлял его снять куртку и вывернуть. Когда куртку вывернули, мужчина остался стоять в салоне, а водитель сел за руль.

Другие пассажиры очевидцы происходящего никак не реагировали на избиение. Некоторые из них снимали видео, а другие спокойно проходили по салону.

Напомним, в Черновцах водитель маршрутки набросился с кулаками на ветерана АТО.

Еще сообщалось, что в Днепре водитель маршрутки высадил несовершеннолетнюю девочку, когда та потеряла сознание.

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Источник: korrespondent.net