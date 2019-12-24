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24. 12. 2019

Лукашенко нашел в Беларуси место для российских истребителей

Беларусь может разместить российские истребители на пяти военных базах, речи о создания базы российских Воздушно-космических сил в стране не идет. Об этом во вторник, 24 декабря, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в эфире радиостанции Эхо Москвы.

Президент усомнился в том, нужна ли России в принципе военная база на территории его страны. "Но если вы хотите разместить на нашей территории свои самолеты, завтра я готов принимать их лично. У нас этих военно-воздушных баз, на которых базируются наши самолеты, вертолеты, 5 штук. Приезжайте, пожалуйста", - сказал Лукашенко.

"Пожалуйста, сажайте под Минском 50 самолетов. Или под Витебском, пожалуйста, 20 самолетов. Не надо никаких баз строить. И тема закрылась", - отметил он. 

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил ответной реакцией в том случае, если в Польше будет размещена военная база США.

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Источник: korrespondent.net
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