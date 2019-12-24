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24. 12. 2019

Правительство сделало ряд назначений в министерства и ведомства

В ходе заседания Кабинета министров во вторник, 24 декабря, был принят ряд кадровых решений. Об этом сообщил присутствовавший на заседании народный депутат Алексей Гончаренко, в своем Telegram-канале.

По его данным, Кабмин сделал следующие назначения:

  • Госсекретарь Министерства развития общин и территорий Украины - Олег Войтович,
  • Заместитель министра здравоохранения - Виктор Ляшко,
  • Госсекретарь Министерства охраны здоровья - Инна Солодкая,
  • Заместитель главы Государственной фискальной службы - Михаил Титарчук,
  • Заместитель главы Государственной таможенной службы - Роберт Зелди,
  • Глава Государственного агентства лесных ресурсов - Андрей Заблоцкий
  • Гендиректор Аграрного фонда - Евгений Влизло.

Также в Кабмине сообщили, что приняли решение, которое позволит на 30% суммы платежек за коммунальные услуги.

Кроме того, Кабмин увеличил выплаты сиротам и детям с инвалидностью.

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Источник: korrespondent.net
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