Правительство сделало ряд назначений в министерства и ведомства

В ходе заседания Кабинета министров во вторник, 24 декабря, был принят ряд кадровых решений. Об этом сообщил присутствовавший на заседании народный депутат Алексей Гончаренко, в своем Telegram-канале.
По его данным, Кабмин сделал следующие назначения:
- Госсекретарь Министерства развития общин и территорий Украины - Олег Войтович,
- Заместитель министра здравоохранения - Виктор Ляшко,
- Госсекретарь Министерства охраны здоровья - Инна Солодкая,
- Заместитель главы Государственной фискальной службы - Михаил Титарчук,
- Заместитель главы Государственной таможенной службы - Роберт Зелди,
- Глава Государственного агентства лесных ресурсов - Андрей Заблоцкий
- Гендиректор Аграрного фонда - Евгений Влизло.
Также в Кабмине сообщили, что приняли решение, которое позволит на 30% суммы платежек за коммунальные услуги.
Кроме того, Кабмин увеличил выплаты сиротам и детям с инвалидностью.
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Источник: korrespondent.net