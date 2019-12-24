Трех бывших беркутовцев вычеркнули из списка на обмен – адвокат

Украинская сторона вычеркнула из списка на обмен трех бывших бойцов батальона спецназначения Беркут, которые находятся в СИЗО по делам Майдана.

"24 декабря Украина вычеркнула из списка на обмен сотрудников батальона спецназначения Беркут. Трех наших ребят, которые находятся в СИЗО уже практически пять лет", – сказал Рыбин в обнародованном видео.

В другом ролике он уточнил, что речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине. Адвокат добавил, что якобы вычеркнуты еще несколько человек, но имен их не назвал.

Рыбин назвал такую позицию Украины "явно деструктивной". По его мнению, сегодня стоит вопрос о срыве обмена.

Накануне СМИ сообщили, что бывших беркутовцев, которых обвиняют в расстрелах людей на Майдане, якобы готовят на обмен. Их планируют передать сепаратистам "Л/ДНР".

Также в понедельник, 23 декабря, Святошинский районный суд Киева оставил под стражей четверых бывших сотрудников Беркута, в том числе и тех, кого упомянул адвокат Рыбин.

Источник: korrespondent.net