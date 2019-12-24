Жалобы по рейдерству начнут рассматривать за 24 часа

Правительство упростило процедуру рассмотрения жалоб на рейдерство в отношении имущественных дел, теперь некоторые заявки будут рассмотрены в течения 24 часов, сообщил

премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.

"24 часа - такой будет реакция государства на случаи рейдерства в сфере имущественных прав. Правительство утвердило порядок рассмотрения жалоб от людей и бизнеса", - написал Гончарук.

А именно Кабмин упростил процедуру рассмотрения жалоб в сфере госрегистрации и уменьшил сроки принятия решений по отдельным категориям дел до 24 часов.

Гончарук подчеркнул, что задача правительства - максимально защитить право собственности человека.

Напомним, в Минюсте рассказали о трех направлениях, по которым будут бороться с рейдерством.

Еще ранее в Министерстве юстиции дали инструкцию, как действовать в случае выявления рейдерства.

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Источник: korrespondent.net