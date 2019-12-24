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24. 12. 2019

Минималка: Абромавичус назвал свою зарплату

Генеральный директор Укроборонпрома Айварас Абромавичус заявил, что получает чуть больше 4 тысяч гривен в месяц. Об этом он сказал в эфире телеканала 112 Украина.

"Сейчас я получаю 4 тыс. 500 грн в месяц... Я не пришел, чтобы зарабатывать деньги, я пришел, чтобы создать новую систему. У нас уже есть абсолютно новая команда, мы сделали несколько неплохих ходов, в том числе по продаже самолета Ан-178 перуанской полиции, другие шаги", - сказал Абромавичус, подчеркнув, что для ме него заработная плата не на первом месте на этой должности.

Напомним, по словам Абромавичуса, на предприятиях Укроборонпрома зарплаты колеблются от 3,5 до 59 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что Абромавичус владеет крупной долей в аграрной компании.

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Источник: korrespondent.net
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