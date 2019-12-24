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24. 12. 2019

Зеленский уволил глав Львовской и Закарпатской ОГА

Президент Владимир Зеленский уволил главу Львовской облгосадминистрации Маркияна Мальского и главу Закарпатской облгосадминистрации Игоря Бондаренко. Об этом глава государства сказал во время заседания Совета развития общин и территорий во вторник, 24 декабря.

По словам главы государства, Мальский и Бондаренко не показали результата в возглавляемых ими регионах.

"Я еще раз хочу поблагодарить всех. Поблагодарить двух глав областной государственной администрации. Я принял решение их уволить. Не потому, что они какие-то люди неопытные или не чисты на руку. А потому, что в этих двух областях мы не увидели ни одного результата", – объяснил Зеленский.

Напомним, Мальский и Бондаренко были назначены главами областей 6 июля. На должностях пробыли менее полугода.

Напомним, 28 октября Владимир Зеленский назначил новым главой Киевской ОГА Алексея Чернышева вместо уволенного Михаила Бно-Айрияна, который пробыл в должности чуть больше 100 дней.

Также в октябре Луганскую ОГА возглавил Сергей Гайдай вместо пробывшего на этой должности несколько месяцев Виталия Комарницкого.

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Источник: korrespondent.net
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