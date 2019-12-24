На Луганщине десяткам тысяч людей отключили воду

В Лисичанске, Новодружеске и Приволье в Луганской области более 80 тысяч местных жителей, а также 35 учебных и 25 лечебных учреждений, остались без водоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба Лисичанского горсовета во вторник, 24 декабря.

"Сегодня, 24 декабря, ООО Луганское энергетическое объединение отключило от поставок электроэнергии объекты ЛКСП Лисичанскводоканал (водонасосоные станции Белоговорская, Сумесная, ГТВ, Привольнянская, Малорязанцево), что привело к невозможности осуществления водоснабжения в городах Лисичанск, Новодружеск, Приволье", - сказано в сообщении.

Руководством города и администрация Лисичанскводоканала прилагают усилия для возобновления электроснабжения на производственные объекты предприятия.

Лисичанскводоканал и ГСЧС Луганской области уже разработали график подвоза питьевой и технической воды. Из-за прекращения централизованного водоснабжения в Лисичанске решили снизить работу отопительных котельных до минимума и приостановить занятия в школах.

Напомним, что ранее в Одессе половина города осталась без воды. Из-за аварии полностью отсутствовало водоснабжение в Приморском и Малиновском районах города.

Также сообщалось, что во Львове произошли перебои с водой из-за крупнейшей аварии за 10 лет. Вода во Львов подавалась по графику лишь по несколько часов в день.

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Источник: korrespondent.net