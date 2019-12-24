В Виннице суд отпустил из СИЗО американца, воевавшего в АТО

Винницкий апелляционный суд изменил меру пресечения для гражданина США Крейга Ланга, который воевал на Донбассе против сепаратистов. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Моргун на своей странице в Facebook во вторник, 24 декабря.

По его словам, суд отменил содержание под стражей и назначил Лангу круглосуточный домашний арест.

"Крейг Ланг в своем выступлении просил защиты и статус беженца. Отмечал, что защищал Украину, что это теперь его родной дом и поэтому его не покинет. Просил домашний арест, так как нужно финансово помогать беременной жене. Жаловался на состояние здоровья и отсутствие помощи медиков", – рассказал Дмитрий Моргун.

В самом суде подтвердили информацию адвоката. Отмечается, что суд отменил постановление Винницкого городского суда, которым Крейгу Лангу был продлен срок содержания под стражей до 3 февраля 2020 года.

Крейг Ланг приехал в Украину в 2015 году и присоединился к Правому сектору на Донбассе в качестве добровольца. Позже он преподавал английский язык в частной школе.

В 2018 году стало известно, что Ленга разыскивает Интерпол. В США его подозревают в двойном убийстве, краже и разбое.

Адвокат американца считает, что в США его подзащитному может грозить смертная казнь.

Напомним, 9 октября суд в Виннице арестовал на два месяца Крейга Ланга – до 6 декабря. Тогда сообщалось, что ему грозит экстрадиция.

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Источник: korrespondent.net