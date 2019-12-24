Зеленский подписал указ о назначении новых послов

Президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении послов Украины в Хорватии и Армении, сообщается в пресс-службе Офиса президента во вторник, 24 декабря.

Так, Василий Кирилич был назначен послом в Хорватии.

"Назначить Кирилича Василия Петровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Хорватия", - говорится в указе №942/2019.

Чиновник ранее пребывал на должности начальника Управления консульского обеспечения Департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины.

В свою очередь, Иван Кулеба был назначен послом в Армении.

"Назначить Кулебу Ивана Дмитриевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Армения", - следует из указа №941/2019.

До этого Кулеба занимал должность посла Украины в Республике Казахстан. Указ об его увольнении с этого поста также был подписан сегодня.

Ранее Владимир Зеленский подписал указы о назначении послов Украины еще в четырех странах. В частности, указами №912, 913, 914 и 915 назначили послов в Иордании, Молдавии, Катаре и Китае.

Также стало известно, что Зеленский уволил Владимира Ельченко с поста представителя Украины при ООН и посла Украины в Ямайке и назначил его послом в США.

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Источник: korrespondent.net