Трамп ответил на "рождественский подарок" от КНДР

Президент США Дональд Трамп ответил, как Америка отреагирует на "рождественский подарок" КНДР, анонсированный ранее замминистра иностранных дел республики Ри Тхэ Соном, пишет во вторник, 24 декабря, ТАСС.

Глава Белого дома утверждает, что Соединенные Штаты выяснят, в чем может заключаться "рождественский подарок" со стороны КНДР, и успешно справятся с ним.

Трамп заявил об этом в своем поместье Мар-о-Лаго в штате Флорида, куда прибыл на рождественские каникулы.

"Это нормально, мы выясним, в чем заключается сюрприз, и мы очень успешно справимся с ним... Может быть, это хороший подарок...Может быть, он пошлет мне красивую вазу", - сказал президент США.

Напомним, по данным журналистов, "рождественским подарком" от КНДР является то, что Северная Корея готовится ужесточить свою политику в отношении США.

Недавно замминистра иностранных дел КНДР Ри Тхэ Сон, курирующий отношения с США, заявил, что Пхеньян больше не верит в американскую риторику относительно стремления продолжать двусторонний диалог.

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Источник: korrespondent.net