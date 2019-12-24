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24. 12. 2019

В НАК назвали сроки подписания контрактов по газу

Новый газовый контракт с Россией могут подписать до 27 декабря. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщил в Facebook исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

Ожидается, что 26 декабря Нафтогаз и Газпром встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров.

"Каждая сторона имеет свои проекты договоров, а вот подписать нужно только один комплект. Собственно 26 декабря мы и будем работать над общим вариантом… Надеемся, что нам удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс уже в пятницу, 27 декабря. Но если будет такая необходимость, работа будет продолжаться и на выходных", - отметил Витренко.

Он добавил, что общий вариант не означает уступок с украинской стороны.

Напомним, о новом контракте по газу Украина и Россия договорились еще 20 декабря, но точные условия продолжают согласовывать.

В частности, РФ обязалась за пять лет транспортировать через Украину 225 миллиардов кубометров газа. При этом стоимость транзита будет увеличина.

Также Украина и Россия договорились отказаться от всех судебных споров, кроме одного, по которому решение уже вынесено. По нему РФ согласилась выплатить почти 3 миллиарда долларов.

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Источник: korrespondent.net
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