Президент Владимир Зеленский присвоил награды 16 военнослужащим, одному из них - посмертно, о чем говорится на сайте главы государства во вторник, 24 декабря.
Награды присвоены “за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины”.
Ордена За мужество III степени удостоились шестеро защитников, один из них — посмертно, а медаль За военную службу Украине получили десятеро военнослужащих.
Ранее Владимир Зеленский отметил государственными наградами 29 военнослужащих.
Также сообщалось, что президент наградил посмертно старшего солдата 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Яну Червону орденом Хмельницкого.
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Источник: korrespondent.net