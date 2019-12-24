Лента RSS
Подписаться на ленту
24 декабря 2019, вторник, 19:13
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,32
24. 12. 2019

Зеленский присвоил награды 16 военнослужащим

 
Президент Владимир Зеленский присвоил награды 16 военнослужащим, одному из них - посмертно,  о чем говорится на сайте главы государства во вторник, 24 декабря.
 
Награды присвоены “за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины”.
 
Ордена За мужество III степени удостоились шестеро защитников, один из них — посмертно, а медаль За военную службу Украине получили десятеро военнослужащих.
 
Ранее Владимир Зеленский отметил государственными наградами 29 военнослужащих. 
 
Также сообщалось, что президент наградил посмертно старшего солдата 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Яну Червону орденом Хмельницкого. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.