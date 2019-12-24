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24. 12. 2019

В Карпатах спасли американского туриста

В Ивано-Франковской области спасли заблудившегося в районе горы Говерла американца, сообщает пресс-служба ГСЧС во вторник, 24 декабря.

"24 декабря в 12:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение от гражданина США о том, что он утром отправился из спортивной базы "Заросляк" на Говерлу "зеленым маршрутом" и потерял ориентировку", - сказано в сообщении.

Так, на поиски туриста в 12:58 выехали 6 спасателей и одна единица техники. В 15:15 спасатели нашли туриста в удовлетворительном состоянии и осуществляют его сопровождение с горы Говерла.

Ранее сообщалось, что в Карпатах не могут впасть в спячку медведи из-за аномально теплого декабря.

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Источник: korrespondent.net
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