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24. 12. 2019

Обнародована стоимость поездки Зеленского на нормандскую встречу

На поездку президента Владимира Зеленского и официальной делегации на нормандский саммит в Париже потратили 1,6 млн грн. Об этом в ответ на запрос 112.ua сообщили в Госуправделами во вторник, 24 декабря.

“На обеспечение рабочего визита официальной делегации во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским во Французскую республику 8-10 декабря и передовой группы по подготовке указанного визита Государственное управление делами заплатило расходы на командировки в сумме 25,3 тыс. евро (примерно 651 тыс. 673,89 грн по сегодняшнему курсу НБУ) и 61,9 тыс. грн, а также осуществило предварительную оплату за авиаперевозку в сумме 925,2 тыс. грн", - сообщили в ведомстве.

Ранее посол Франции заявил, что Меркель и Макрон поняли значение "красных линий" для Украины. Этьен де Понсен назвал позитивом то, что все стороны, в том числе Россия, взяли на себя повторные обязательства по выполнению Минских договоренностей.

Также сообщалось, что у Путина рассказали о разногласиях с Зеленским. Владимир Путин и Владимир Зеленский далеки от согласия по многим вопросам, заявил пресс-секретарь президента РФ.

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Источник: korrespondent.net
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