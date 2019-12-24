На Шосткинском казенном заводе Импульс в Сумской области заработал новый цех по производству детонаторов для артиллерийских снарядов и ракет. Об этом сообщается на сайте концерна Укроборонпром во вторник, 24 декабря.

Отмечается, благодаря запуску нового комплекса на заводе образовался полный цикл производства артиллерийских боеприпасов и ракетного вооружения.

В цехе установлен 101 компьютеризированный высокотехнологичный станок и оборудование для производства комплектующих деталей для детонаторов.

"Высокоточные станки имеют свободный набор инструментов, которые способны изготовить всю номенклатуру комплектующих для детонаторов", – рассказал директор дивизиона высокоточного оружия и боеприпасов Укроборонпрома Андрей Артюшенко.

Как сообщает СНБО, на базе Импульса впервые в истории Украины создан новый производственный комплекс, способный в необходимом количестве и при наличии конструкторской технологической документации производить всю номенклатуру средств инициирования ко всем артиллерийских снарядов и ракетного вооружения, в частности, всех видов взрывателей и других комплектующих.

На заводе состоялись успешные испытания опытной партии взрывателя В-429, следующий этап – полигонные испытания. В цеху уже работает 25 человек, предполагается, что при полной загруженности будет задействовано 45 специалистов.

Цех оборудован в течение девяти месяцев, его стоимость составила 282 млн гривен. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, с начала следующего года предприятие будет готово к серийному выпуску взрывателей В-429 и других элементов огневых цепей на оборудовании высочайшего класса.

"Благодаря обновлению мощности завода Импульс способны полностью обеспечивать потребности Министерства обороны Украины", – добавили в Укроборонпроме.

Cмотрите фотогалерею: В Украине запущен полный цикл по производству комплектующих для боеприпасов

Ранее на заводе Импульс в Шостке начали серийно выпускать боеприпасы для 40-мм автоматического гранатомета – ПГОФ-40, которые соответствуют стандарту НАТО.

Также сообщалось, что Украина втрое увеличит выпуск ракет. Для украинских предприятий закупили новейшее зарубежное оборудование, которое позволяет значительно увеличить объемы производства.

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Источник: korrespondent.net