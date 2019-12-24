Зеленский распорядился усилить борьбу с пожарами

Президент Владимир Зеленский во вторник, 24 декабря, подписал указ О безотлагательных мерах по предотвращению пожарной опасности в Украине. Об этом сообщает Офис президента.

Документ имеет целью предотвращение возникновения пожаров, создающих угрозу жизни и здоровью людей, которые могут нанести существенный материальный ущерб, негативно повлиять на состояние окружающей среды, экономики и национальной безопасности, а также обеспечения оперативного реагирования на такие пожары.

Согласно указу, Кабмин должен обеспечить разработку и внесение на рассмотрение Верховной Рады законопроекты относительно усиления админответственности за нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, самовольное выжигание растительности или ее остатков.

Также должна быть увеличена ответственность за непредоставление преимущества в движении транспортным средствам аварийно-спасательных служб, скорой помощи, пожарной охраны и полиции, которые двигаются с включенными специальными световыми или звуковыми сигнальными устройствами.

Законопроект должен предусматривать и ужесточение наказания за осуществление субъектом хозяйствования деятельности без декларации соответствия материально-технической базы требованиям пожарной безопасности, а также за заведомо ложный вызов специальных служб, недопущение должностных лиц органов госнадзора в сфере пожарной безопасности.

Кроме того, должны быть сокращены сроки рассмотрения судебных дел по искам о полной или частичной остановке работы предприятий, объектов, отдельных производств, оборудования, транспортных средств, в случае установления нарушения требований пожарной безопасности, что создают угрозу жизни и здоровью людей.

Кабмин должен принять меры относительно обеспечения неуклонного соблюдения требований законодательства в сфере пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, содержание в надлежащем состоянии пожарных гидрантов владельцами (балансодержателями) водопроводных сетей.

Также должен быть установлен действенный контроль за состоянием систем оповещения. Кроме того, необходимо стимулировать создание в сельской местности пожарных частей.

Напомним, в результате пожара в одесском колледже погибли 16 человек. Шесть тел до сих пор неопознанны. Еще 30 человек пострадали.

В зданиях ГСЧС в Одессе и области прошли обыски в связи с пожаром в колледже. По данным СБУ, сотрудники ГСЧС пытались скрыть от правоохранителей разрешительные документы на эксплуатацию здания колледжа.

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Источник: korrespondent.net