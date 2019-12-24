"Слуг народа" и Порошенко оштрафовали за прогулы на 3 миллиона

Ряд народных депутатов, в том числе экс-президент Петр Порошенко, лишились выплат из-за прогулов, о чем стало известно в ответе управления Верховной Рады на информационный запрос УНН.
"Из-за прогулов пятому президенту Петру Порошенко, главе партии Слуга народа, заместителю главы фракции Александру Корниенко, нардепу от фракции Слуга народа Александру Дубинскому и еще 78 нардепам прекращено возмещение расходов на общую сумму более 3 млн грн". - говорится в сообщении.
Распоряжение подписал глава Верховной Рады 13 декабря.
Также отмечается, что остатки ассигнований на регистрационных счетах в конце текущего года списываются в доход Государственного бюджета Украины.
Напомним, еще в октябре президент Владимир Зеленский узаконил наказание нардепам за прогулы.
Ранее Зеленский предложил лишать депутатов мандатов за прогулы и кнопкодавство.
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Источник: korrespondent.net