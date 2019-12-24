Обмен пленными под Новый год. Освободят не всех

Украина и Россия таки договорились об обмене пленными. Точнее обмен произойдет между Украиной и так называемыми “ДНР” и “ЛНР”.

На встрече в Нормандском формате обещали обмен по принципу “всех на всех”. В итоге же будет “всех установленных” на “всех установленных”. Именно из-за споров по списку лиц на обмен и возникли споры.

Ожидается, что обмен состоится уже до Нового года. Предварительные даты – 28-29 декабря.

Как договорились

"Во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это и предусмотрено итогам саммита лидеров стран Нормандской четверки в Париже", - заявила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы в понедельник, 23 декабря.

Представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская сообщила, что вернут домой “тех ребят, которые в течение 4 лет после Иловайская, Дебальцево находились в плену и которые в течение 4 лет не имели возможности даже пообщаться со своими семьями".

Эту информацию подтвердили и в России. В частности, представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов заявил, что Киев и Донбасс договорились об обмене пленными в формате "всех установленных на всех установленных" до конца года.

В чем была проблема

В СМИ просочилась информация, что около 40 человек из числа тех, кого украинская сторона готовилась передать в ОРДЛО в процессе обмена удерживаемыми лицами, отказались возвращаться на оккупированные территории Донбасса.

Среди таких людей есть как те, кто просто не хочет возвращаться в неподконтрольные Киеву районы Донбасса, так и те, кто желает отбыть назначенное наказание с целью закрыть вопрос уголовного преследования в Украине.

В свою очередь в "ЛНР" требовали юридически очистить от уголовного преследования тех, кто подлежит обмену.

Задержка с Беркутом

Споры из-за обмена вызвал тот факт, что украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО пятерых бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года. Речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине, находящихся под стражей, а также о Сергее Тамтуре и Александре Маринченко, которые остаются под круглосуточным домашним арестом.

В итоге Украина вычеркнула экс-беркутовцев из списков на обмен. Теперь это может сорвать договоренности, полагают близкие к переговорам люди.

«В течение ночи позиция изменилась. После того, как вчера в СМИ вышла информация, что сотрудников «Беркута» будут менять, поднялся какой-то шум непонятный и ночью ситуация изменилась настолько, что украинцы предоставили список, в котором фамилий Янишевского, Аброськина и Зинченко нет. Это свидетельствует о том, что Украина решила их вычеркнуть из списка на обмен, что является абсолютно деструктивной позицией при обмене всех установленных на всех установленных», — рассказывает адвокат Валентин Рыбин.

Рыбин подчеркнул, что тот факт, что Украина отказывается обменять 5 человек, которые ранее были в списке, может поставить под угрозу проведение обмена до конца 2019 года.

Сепаратисты против

Группировка “ДНР” обвинила украинскую сторону в нарушении соглашений по обмену удерживаемыми лицами.

Так называемый “омбудсмен ДНР” Дарья Морозова намекая на беркутовцев заявила, что украинская сторона в одностороннем порядке изменила списки и “вычеркнула удерживаемых сторонников республики из обменного процесса”.

По мнению Морозовой, действия украинской стороны наводят на мысль о сознательной попытке срыва обмена удерживаемыми лицами.

Источник: korrespondent.net