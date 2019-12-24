Лента RSS
Подписаться на ленту
24 декабря 2019, вторник, 21:11
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,32
24. 12. 2019

Бунт в СИЗО Кропивницкого: количество пострадавших удвоилось

 
Количество пострадавших во время подавления бунта в СИЗО  Кропивницкого возросло, сообщил представитель Уполномоченного по правам человека в Кировоградской области Олег Кошевой, пишет УНН.
 
По его словам, во время стабилизации ситуации заключенных лишали разрешенных вещей: телевизоров, электрочайников. Личные вещи просто выбросили. Некоторых заключенных в другие учреждения перевозили в летних тапочках. Удерживают около полутысячи человек в здании, которому 110 лет. Санитарно-бытовые условия не выдерживают никакой критики.
 
Известно, что количество пострадавших увеличилось с 25 до 58 человек. В настоящее время всем помощь оказана, никто не требует госпитализации. 
 
"Уволена часть руководителей структурных подразделений. Решается вопрос о коммунально-бытовом обеспечении учреждения", - сказал Кошевой.
 
Напомним, 16 декабря в СИЗО Кропивницкого произошел бунт. Заключенный напал на сотрудницу учреждения и нанес ей побои. Его решили поддержать другие заключенные и начали стучать в дверь, пытались повредить камерный инвентарь.
 
Ранее сообщалось о бунте в одесской колонии, который попал на видео. Тогда пострадали 15 силовиков.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.