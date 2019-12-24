Бунт в СИЗО Кропивницкого: количество пострадавших удвоилось

Количество пострадавших во время подавления бунта в СИЗО Кропивницкого возросло, сообщил представитель Уполномоченного по правам человека в Кировоградской области Олег Кошевой, пишет УНН.

По его словам, во время стабилизации ситуации заключенных лишали разрешенных вещей: телевизоров, электрочайников. Личные вещи просто выбросили. Некоторых заключенных в другие учреждения перевозили в летних тапочках. Удерживают около полутысячи человек в здании, которому 110 лет. Санитарно-бытовые условия не выдерживают никакой критики.

Известно, что количество пострадавших увеличилось с 25 до 58 человек. В настоящее время всем помощь оказана, никто не требует госпитализации.

"Уволена часть руководителей структурных подразделений. Решается вопрос о коммунально-бытовом обеспечении учреждения", - сказал Кошевой.

Напомним, 16 декабря в СИЗО Кропивницкого произошел бунт. Заключенный напал на сотрудницу учреждения и нанес ей побои. Его решили поддержать другие заключенные и начали стучать в дверь, пытались повредить камерный инвентарь.

Ранее сообщалось о бунте в одесской колонии, который попал на видео. Тогда пострадали 15 силовиков.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net