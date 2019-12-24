Пьяные 13-летние девочки лежали без сознания посреди Кременчуга

Двух школьниц обнаружили лежащими посреди улицы без сознания в Кременчуге Полтавской области. Об этом сообщила пресс-служба местной патрульной полиции во вторник, 24 декабря.

"Около 13 часов, патрулируя улицу Вадима Пугачева, инспекторы патрульной полиции заметили, как прямо посреди дороги двое неизвестных девушек лежат без сознания. Полицейские оказали им домедицинскую помощь и вызвали скорую", - сказано в сообщении.

В соцсетях свидетели происшествия написали, что девочкам по 13 лет. Изначально они предположили, что школьницы находятся под действием наркотических веществ.

Предварительный диагноз, который девочкам поставили в больнице, - алкогольная интоксикация. К медикам они попали в тяжелом состоянии, однако на данный момент из жизни и здоровью ничего не угрожает.

Теперь полиция разыскивает родителей девочек, а также устанавливает, где подростки приобрели алкоголь, ведь в Украине продавать спиртное разрешено только лицам, достигшим 18 лет.

Напомним, что ранее подростки в Бердичеве украли более сотни банок красной икры. Мужчина оставил коробки с консервами и около двух тысяч гривен в машине, но они оттуда исчезли. Вскоре полиция задержала двух 16-летних девушек, которые посещали мужчину накануне.

Также сообщалось, что школьницы устроили пьяный дебош в ТРЦ Киева. Автор видео сообщил, что подростки в состоянии алкогольного опьянения решили показать, какие они "крутые".

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Источник: korrespondent.net