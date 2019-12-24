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24. 12. 2019

В Хмельницком у "закладчиков" изъяли крупную партию наркотиков

 
В Хмельницком правоохранители изъяли наркотиков почти на 2 млн гривен у "закладчиков", говорится в Facebook МВД во вторник, 24 декабря.
 
Злоумышленники распространяли наркотики методом "закладок". Заказ принимали через мессенджер, а оплату клиенты осуществляли с помощью электронного кошелька.
 
 
Во время санкционированного обыска по месту жительства задержанных правоохранители обнаружили и изъяли более 7 кг марихуаны так называемых элитных сортов, 119 растений конопли, около 1,5 кг прекурсора, уже готового амфетамина весом около 200 грамм, а также различные наркотические таблетки и оборудования. Часть наркотиков уже была пофасована для закладок.
 

Cмотрите фотогалерею: В Хмельницком у "закладчиков" изъяли крупную партию наркотиков

 
Нарушителям закона грозит 10-12 лет тюремного срока с конфискацией имущества.
 
Как сообщалось, в Киевской области обнаружили нарколабораторию преступной группировки, являющейся ответвлением российского наркосиндиката Химпром. 
 
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Источник: korrespondent.net
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