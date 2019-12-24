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24. 12. 2019

Дефицит бюджета оказался выше почти в 200 раз по сравнению с прошлым годом

 
Государственный бюджет в период с января по ноябрь текущего  года выполнен с дефицитом в размере 34,860 миллиарда гривень, сообщается на сайте казначейской службы Украины
 
Этот показатель в 190 раз превышает дефицит за аналогичный период прошлого года в размере 184 миллиона гривен.  
 
Сводный бюджет за этот период выполнен с дефицитом 6,882 миллиарда гривен против 22,002 миллиарда гривен профицита годом ранее. 
 
Госбюджет-2019 предусматривал доходы в сумме 1,026 триллиона гривень, расходы - 1,112 триллиона гривень, предельный объем дефицита на уровне 89,989 миллиарда гривень. 
 
В октябре Верховная Рада приняла изменения в бюджет текущего года, снизив план доходов на 20 миллиардов гривен и компенсировав это сокращением плана расходов на обслуживание госдолга. 
 
Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что госбюджет Украины на 2019 год не будет выполнен по доходам, в связи с чем правительство вынуждено остановить финансирование некоторых расходов.
 
Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук пояснил ситуацию с урезанием госрасходов.
 
Ранее Министерство финансирования сократило финансирование расходов в декабре из-за недовыполнения бюджета.

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Источник: korrespondent.net
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