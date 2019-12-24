Вам весело? Минус два губернатора от Зеленского

Отсутствие кадров давно называют одной из главных проблем новой власти. Ярче всего этот “кадровый голос” проявляется в регионах. Президент Владимир Зеленский, банально, еще даже не все области заполнил собственными губернаторами. При этом он не стесняется и увольнять тех, кого ранее сам назначал руководить областными администрациями. Ранее Зеленский уволил губернаторов Киевской и Луганской областей, теперь пришел черед глав Закарпатской и Львовской.

Никакого результата

Зеленский сам признает, что у него сложная ситуация с кадрами, но требует результат.

“Я хочу поблагодарить двух председателяей облгосадминистраций, я принял решение их уволить. Не потому, что они неопытные или не чисты на руки, а потому что мы не увидели в этих двух областях никакого результата. Я хочу поблагодарить председателя Закарпатской областной администрации Игоря Бондаренко и председателя Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского", - сказал Зеленский на заседании Совета развития общин и территорий.

Оба были назначены на должности в июне.

Зеленский на заседании Совета регионов вообще был не в духе. Пригрозил одному из представителей местной власти, которому показались смешными призывы президента принять участие в программе термомодернизации. Зеленский заявил, что сообщит людям домашний адрес чиновника, чтобы они грелись у него.

“Я понимаю, что это вам очень весело, вы просто улыбаетесь, но людям очень холодно. Я потом скажу адрес вашего дома, чтобы люди к вам пришли и немного там погрелись”, — сказал глава государства.

Кто такие

Мальский - 34-летний юрист, возглавлял Западноукраинский филиал в юридической компании Arzinger. Также был юристом в группе международного арбитража в компании Freshfields Bruckhaus Deringer в Париже. С 2016 года - почетный консул Австрии во Львове.

В прошлом созыве Верховной Рады был помощником на общественных началах депутата Михаила Хмиля от Батьківщини.

Бондаренко - 55 лет, он занимается кондитерским бизнесом. На сайте президента указано, что Бондаренко начинал карьеру военнослужащим. После увольнения вследствие сокращения ВСУ в начале 1990-х стал частным предпринимателем. Также до губернаторства он работал в Мукачевской райгосадминистрации.

Реакция

Бондаренко говорит, что не понимает, чем не угодил Зеленскому.

“Предпосылок к увольнению не было, как и никаких замечаний. Я уверен, что я справился со всеми задачами: за 5 месяцев в области положительные показатели по всем направлениям”, — заявил глава Закарпатской ОГА после того, как узнал, что его уволили.

Бондаренко уточнил, что его команде удавалось бороться даже с настоящим бичом Закарпатья — контрабандой. Впрочем, подтвердить свое заявление какими-либо данными он не смог.

“Мы очень благодарны президенту за его решение и не комментируем его. Мы — люди командные”, — добавил Бондаренко.

Мальский на своей странице в Facebook также написал слова благодарности президенту.

“Хочу прежде всего поблагодарить президента Украины и его команду за доверие, которое мне высказали. Взятый темп реформ, учитывая все сложности на пути “перелома систем“, является уверенным и решительным”, — уточнил он, сообщив, что вернется к адвокатской и научной деятельности.

Источник: korrespondent.net