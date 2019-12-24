В Кабмине анонсировали поддержку промышленности

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов анонсировал поддержку правительством отрасли промышленности, сообщает во вторник, 24 декабря, УНИАН.

По его словам, министерство может прибегнуть к практике целевых программ, финансирование по которым может осуществляться на конкурсной основе.

Кабмин сейчас работает над меморандумом о сотрудничестве с представителями промышленности.

"Мы определяем наиболее ключевые и болезненные направления, которые должно принять или взять правительство. Это могут быть программы поддержки, но программы будут очень таргетированные", - сказал он.

"Первое и самое большое направление, по которому все говорят, что оно болит сейчас, - это направление инфраструктуры. Всё, что связано с инфраструктурой – с Укрзализныцей, с дорогами, с портами, с аэропортами. Все это необходимо развивать. Далее, конечно, металлургия и машиностроение. Но тут будут целевые программы, которые я бы предлагал на конкурсной основе. Не просто мы всем дали деньги, а должны показать, кто является наиболее эффективным, у кого больше добавленная стоимость, у кого больше значение для общества, для экономики, того и поддерживать. Программы будут на направления промышленности, но, я думаю, что отбираться они будут на конкурсной основе", - добавил Милованов.

Еще Милованов сообщил, что на украинскую экономику будут негативно влиять глобальный кризис в мире и внутренние процессы.

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Источник: korrespondent.net