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24. 12. 2019

Кабмин созвал экстренное заседание по газу

 
Члены правительства собрались во вторник, 24 декабря, на экстренное заседание по газовым переговорам с Россией, о чем стало известно в Telegram-канале нардепа от Евросолидарности Алексея Гончаренко.
 
"В ближайшие минуты начнется экстренное заседание Кабмина по вопросу газовых переговоров с Россией", - говорится в сообщении.
 
По его словам, заседание состоится в закрытом формате.
 
Напомним, 20 декабря РФ и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через украинскую территорию и урегулировании взаимных судебных требований.
 
Перед этим вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что тариф на транзит для Газпрома будет неизменным в течение пяти лет.

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Источник: korrespondent.net
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