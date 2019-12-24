Католическое Рождество: В Ватикане началась литургия

В Ватикане началась ночная Рождественская Литургия под руководством Святейшего Отца Папы Римского Франциска, прямую трансляцию которой ведет 5-й канал.

Также 25 декабря в 12:55 будет звучать Рождественское поздравление и Апостольское благословение для Рима и целого мира (Urbi et Orbi) Святейшего Отца Франциска с площади святого Петра в Риме, которое Папа традиционно произнесет на более чем 50 языках.

Как известно, 25 декабря католики празднуют Рождество Иисуса Христа. В Украине обсуждался вопрос перенесения Рождества на эту дату - с 7 января на 25 декабря. Уже стало известно, как к этому относятся украинцы.

Президент Владимир Зеленский накануне уже поздравил украинцев с Рождеством .

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Источник: korrespondent.net