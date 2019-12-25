Арест Грымчака продлили до 14 февраля

Высший антикоррупционный суд до 14 февраля 2020 года продолжил арест бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба ВАКС в Facebook.

Отмечается, что следственная судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ о продлении срока действия меры пресечения Грымчаку в виде содержания под стражей.

Срок содержания под стражей продлили на 53 дня с альтернативой внесения залога в сумме 1 999 761 гривна.

Ранее сообщалось, что ВАКС в три раза уменьшил сумму залога Грымчаку, оставив без изменений избранную ему меру пресечения в виде содержания под стражей

Напомним, 14 августа НАБУ и СБУ задержали замминистра и его помощника Игоря Овдиенко за вымогательство взятки в размере 1,1 миллиона долларов.

Грымчака подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах.

Деснянский районный суд Чернигова 16 августа избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме шесть миллионов гривен.

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Источник: korrespondent.net