Лента RSS
Подписаться на ленту
25 декабря 2019, среда, 04:01
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,32
25. 12. 2019

По Крымскому мосту прошел первый поезд

 
Пассажирский поезд Санкт-Петербург − Севастополь ночью 25 декабря преодолел железнодорожную часть Крымского моста. Об этом сообщает ТАСС.
 
Поезд (№ 7/8) отправился с Московского вокзала Санкт-Петербурга 23 декабря. Состав прибудет в Севастополь 25 декабря в 08.25 по киевскому времени.
 
Напомним, 23 декабря президент России Владимир Путин запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту.
 
Ранее в этот же день стало известно, что строительство Крымского моста завершено и его железнодорожная часть готова к приему первых поездов.
 
Украина выразила протест в связи с несогласованным визитом российского лидера в аннексированный Крым и открытием движения по железнодорожной части моста.
 
Также открытие железнодорожного сообщения осудили в ЕС и ООН.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.